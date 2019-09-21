مركز الملك سلمان ينظم ندوة عن جهود المملكة الإغاثية والإنسانية

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مؤتمر الشرق الأوسط العالمي الرابع لجراحة التجميل والجلدية، في دبي، بصفته الشريك الإنساني، وذلك من خلال تنظيم معرض وندوة عن جهود المملكة الإغاثية والإنسانية.

دعم العمل الإنساني

افتتح المؤتمر أول من أمس مدير عام هيئة الصحة في دبي حميد القطامي، نيابةً عن نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وحوى معرض المركز العديد من الصور وشاشات العرض عن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للمنكوبين في العالم عبر مشاريعه المتعددة. بعد ذلك، قُدّمت ندوة عن الجهود الإنسانية للمركز في العديد من الدول خصوصًا اليمن، من مُساعد مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله الوادعي، حيث أشار فيها إلى أن المملكة عرفت منذ تأسيسها بدعم العمل الإنساني والإغاثي في شتى أنحاء العالم، وتعد أحد أكبر الداعمين في العالم للأعمال الخيرية والإنسانية.

الخدمات اللوجستية

تناول الدكتور الوادعي أوجه العمل الإنساني والإغاثي الذي تقدمه المملكة عبر تاريخها المجيد، وما يُقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة خاصة في اليمن، مستعرضا بعض الجهود والتدخلات الإنسانية للمملكة عبر تاريخها، مشيرًا إلى تقديم المملكة مبلغ 92 مليارًا و400 مليون دولار أميركي دعمًا لـ84 دولة بين عامي 1996 و 2019، فيما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة 1057 مشروعًا في 44 دولة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و553 مليونًا و710 آلاف دولار. وأوضح الوادعي أن المركز نفذ 368 مشروعًا في اليمن بالشراكة مع 80 شريكاً من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية توزعت ما بين مشروعات الأمن الغذائي والصحة والتعافي المبكر ودعم وتنسيق العلميات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي والنظافة والإيواء والمواد غير الغذائية والحماية والتعليم والخدمات اللوجستية والتغذية والاتصالات في حالات الطوارئ. حضر المؤتمر 1500 طبيب ومتخصص في الأمراض الجلدية وطب التجميل من مختلف قارات العالم.

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أوجه العمل الإنساني والإغاثي للمملكة

92 مليارًا و400 مليون دولار أميركي قدمتها المملكة دعمًا لـ84 دولة بين عامي 1996 و 2019

1057 مشروعًا نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في 44 دولة بـ3 مليارات و553 مليونًا و710 آلاف دولار

368 مشروعًا نفذها المركز في اليمن بالشراكة مع 80 شريكًا من الأمم المتحدة