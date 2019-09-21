خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسي مالي وأرمينيا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية مالي الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس مالي، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة لرئيس جمهورية أرمينيا الرئيس أرمين سركيسيان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس جمهورية أرمينيا، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية مالي الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس جمهورية مالي، راجياً لحكومة وشعب مالي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية أرمينيا الرئيس أرمين سركيسيان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس جمهورية أرمينيا، راجياً لحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.