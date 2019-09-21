الكشف عن وكر لـ"حركة حسم" الإرهابية شرقي القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الكشف عن وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لـ"حركة حسم" الإخوانية بمنطقة المطرية، شرقي القاهرة.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، مقتل الإرهابي "الإخواني" عمرو أحمد محمود أبو الحسن في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم العثور على أسلحة وذخائر وسلاح "أر بي جي" وعدد من القذائف بالوكر الإرهابي، فضلاً عن العثور على كميات كبيرة من المواد المتفجرة.
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يذكر أن وزراة الداخلية المصرية كشفت عن هوية منفذ عملية معهد الأورام الإرهابية، في أغسطس الماضي، ويدعى عبد الرحمن خالد محمود، في الوقت الذي نجحت فيه قوات الأمن المصرية في قتل 17 من عناصر جماعة «حسم» الإرهابية الإخوانية في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) ومنطقة الشروق (شرق القاهرة).
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