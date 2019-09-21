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رئيس الأركان الكويتي يبحث مع مسؤول عسكري أميركي أوجه التعاون المشترك

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بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر مع القائم بأعمال وزير القوة البرية الأميركية ريان ماكارثي أوجه التعاون المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الدفاع في بيان اليوم، أن اللقاء ناقش أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وكان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي قد تفقد اليوم بعض المواقع التابعة لسلاح الدفاع الجوي في الجيش بالمنطقة الشمالية بهدف الاطلاع على سير العمل للمهام المناطة بهذه القوة.

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