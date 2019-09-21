كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عائلة بن علي لا يمكنها العودة إلى تونس بسبب أحكام قضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إن أفراد عائلته اللاجئين بالمملكة العربية السعودية لن يعودوا إلى تونس طالما هناك أحكام قضائية ضدهم.

ووري الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الثرى اليوم السبت، في المدينة المنورة عن سن 83 عاماً بعد تردي وضعه الصحي، بحسب ما أكده محاميه في تونس.

ولجأ بن علي مع عائلته إلى السعودية يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2011 الذي يصادف يوم انهيار حكمه الممتد على مدى 23 عاماً عقب احتجاجات عارمة ضد الفقر والبطالة والاستبداد.

وعاش مع بن علي في منفاه زوجته ليلى الطرابلسي وأبناؤه نسرين المتزوجة من مغني راب وحليمة ومحمد.

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وبشأن إمكانية عودتهم الى تونس، أفاد بن صالحة بأن الأمر ليس مطروحاً ولن يعودوا طالما هناك أحكاماً صادرة ضد أفراد العائلة.