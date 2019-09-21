أتليتيكو يهدر فرصة الانفرد بصدارة “الليغا”

أهدر أتليتيكو مدريد فرصة الانفراد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما اكتفى بتعادل مخيب بدون أهداف مع ضيفه سيلتا فيغو يوم السبت ليهدر نقاطا للمباراة الثانية على التوالي.

وعدل أتليتيكو تأخره إلى تعادل 2-2 مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا قبل ثلاثة أيام وصنع فرصا أكثر من سيلتا فيجو لكن روبن بلانكو حارس الفريق الزائر قدم أداء مذهلا ليذود عن مرماه.

وأبعد بلانكو ضربة رأس من المدافع فيليبي فوق العارضة في بداية المباراة ثم أنقذ تسديدة من كوكي في الشوط الثاني كان مصيرها الزاوية العليا لمرماه.

ويحتل أتليتيكو، الذي توقف سجله المثالي عندما خسر 2-صفر أمام مستضيفه ريال سوسيداد الأسبوع الماضي، المركز الثاني وله عشر نقاط من خمس مباريات.

ويتصدر اشبيلية الترتيب بعشر نقاط أيضا ويمكن أن يمدد تفوقه عندما يستضيف ريال مدريد يوم الأحد.