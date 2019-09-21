فقدان آثار شاب عربي في شاطئ عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فقدت آثار عربي، مساء السبت، في أحد شواطئ مدينة عكّا.

وبدأت طواقم الإنقاذ بالعمل على تحديد مكانه في محاولة لإنقاذه.

ورغم درجات الحرارة المرتفعة، السبت، إلّا أن ارتفاع الموج كان عاليًا اليوم.

وافتتح موسم السباحة في نيسان/ أبريل الماضي، ويشمل حوالي 154 شاطئا مع خدمات إنقاذ، بينها 103 شواطئ على امتداد البحر الأبيض المتوسط، 31 شاطئا على ضفاف بحيرة طبرية، 16 شاطئا في منطقة البحر الميت و14 شاطئا في منطقة البحر الأحمر، جنوبي البلاد.

وأشارت وزارة الداخلية الإسرائيليّة في موقعها على الإنترنت إلى أن معظم حالات الغرق التي وقعت خلال العام المنصرم 2018 بنسبة 90% كانت في شواطئ البلاد التي لم يتواجد بها منقذ مؤهل أو شواطئ منعت السباحة في مياهها أو حوادث غرق وقعت بعد انتهاء الوقت المحدد للسباحة في ذلك اليوم.