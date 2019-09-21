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الهلال الإماراتي يقدم مساعدات إيوائية لعائلات نجت من قصف حوثي جنوب الحديدة

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قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم السبت 21 سبتمبر مساعدات إيوائية وغذائية لعائلات نجت من قصف المليشيات الحوثية على حي سكني بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن. 

إن ذلك يأتي  تلبية لنداء استغاثة من الجهات المختصة، رفد فريق المساعدات الإنسانية في هيئة الهلال ،بخيام إيوائية وسلال غذائية، ست أسر ناجية من قصف المليشيات الحوثية على حي “السبعة” الواقع على أطراف مركز مديرية حيس. 

وعبر أقارب الضحايا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مسارعتها إلى تقديم الرعاية اللازمة لهم بعد أن تقطعت بهم السبل ووجدوا أنفسهم بلا مأوى عقب القصف الحوثي الذي سقط جراءه قتلى وجرحى من ذويهم معظمهم نساء وأطفال. 

ويأتي ذلك بعد أيام على تقديم مساعدات إغاثية طارئة مماثلة سارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تقديمها ل 23 أسرة نجت من قصف المليشيات الحوثية على إحدى قرى مديرية التحيتا بالحديدة سقط جراءه 9 قتلى و11 جريحاً من ذويهم معظمهم نساء وأطفال. 

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