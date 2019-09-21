رسمياً.. الزوراء يعلن عن مدربه الجديد

وكان نادي الزوراء قد اعلن في وقت سابق اليوم، موافقته رسمياً على استقالة المدرب حكيم شاكر في وقت سابق اليوم.

وقال الناطق باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "ادارة نادي الزوراء نجحت في التعاقد مع المدرب باسم قاسم، لقيادة الفريق في الموسم الجاري".



واوضح أن "الادارة ستعلن رسمياً عن قاسم وجهازه الفني المساعد في مؤتمر صحفي، وندعو وسائل الاعلام لتغطيته ظهر يوم غدٍ الاحد".

يذكر أن رشيد، قد اعلن بأن مدرب حراس المرمى هاشم خميس، اعتذر عن الانضمام للجهاز الفني لاسباب خاصة.