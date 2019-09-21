- 1/2
- 2/2
2019-09-21 | 21:05
3,073 مشاهدة
اعلن نادي الزوراء الرياضي، عن مدربه الجديد لقيادة فريق الكرة في الموسم 2019/ 2020.
وقال الناطق باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "ادارة نادي الزوراء نجحت في التعاقد مع المدرب باسم قاسم، لقيادة الفريق في الموسم الجاري".
واوضح أن "الادارة ستعلن رسمياً عن قاسم وجهازه الفني المساعد في مؤتمر صحفي، وندعو وسائل الاعلام لتغطيته ظهر يوم غدٍ الاحد".
يذكر أن رشيد، قد اعلن بأن مدرب حراس المرمى هاشم خميس، اعتذر عن الانضمام للجهاز الفني لاسباب خاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. الزوراء يعلن عن مدربه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.