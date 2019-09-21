زلزال قوي يضرب ألبانيا

اعلنت الحكومة الألبانية، السبت، أن زلزالا بلغت قوته الأولية 5.8 درجة هز غرب البلاد وأصاب شخصين على الأقل. ونقلت وزارة الدفاع الألبانية عن معهد العلوم الجيولوجية والطاقة والمياه والبيئة، قوله إن الزلزال وقع على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة دوريس الساحلية، على الساعة 14:04 بالتوقيت المحلي (12:04 بتوقيت غرينتش)، السبت.



وأوضحت الوزارة أن المناطق الواقعة على طول الساحل الغربي وأقصى الشرق شعرت بالزلزال، وفق ما ذكرت رويترز.

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