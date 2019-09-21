إثيوبيا تعلن اعتقال خلية إرهابية لعناصر من الشباب الصومالية وداعش

أعلنت السلطات الأمنية في إثيوبيا، مساء السبت، اعتقال خلية إرهابية "خطيرة" كانت بصدد تنفيذ هجمات في العاصمة أديس أبابا.

وأكد جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، في البيان، أنه تم اعتقال خلية خطيرة تضم عناصر من حركة الشباب الصومالية وتنظيم داعش كانت بصدد تنفيذ هجمات إرهابية في مناطق حيوية بالعاصمة أديس أبابا.



وأضاف أنه كان يرصد هذه التحركات بدقة إلى أن تمكن من إحباط المحاولة والقبض على جميع أفراد الخلية الإرهابية.

وفيما لم يذكر البيان عدد أفراد الخلية الإرهابية، أشار إلى أن قائدها يُدعى محمد عبد الله دولوث.

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وعن دولوث، أوضح جهاز الأمن أنه "دخل البلاد عبر جيبوتي في مهمة إرهابية، بعد إجراء استطلاعات وتحديد فنادق مختلفة ومؤسسات دينية (لم يسمها)".



ولفت البيان إلى أنه جرى اعتقال الإرهابي دولوث بالقرب من مطار بولي في أديس أبابا ، حيث كان يخضع للمراقبة من قبل أفرا الأمن الإثيوبي.

كانت إثيوبيا أعلنت منتصف أغسطس/آب الماضي توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب بمنطقة القرن الأفريقي.

وقع الاتفاق المدير العام لجهاز الاستخبارات والأمن الإثيوبي دمبلاش جبرميكائيل، ومساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ومدير مركز الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب تشارلز كابل، وفق بيان إثيوبي.

وقال جبرميكائيل إن بلاده قدمت مساهمة كبيرة في السلام والاستقرار في القرن الأفريقي، مضيفا أن "جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي تمكن من إحباط العديد من المحاولات الإرهابية بنجاح من قبل حركة الشباب الصومالية وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في أوقات مختلفة".

وأكد استعداد إثيوبيا للعمل مع الدول الأخرى لمحاربة الإرهاب، مضيفا أن "الاتفاقية الموقعة مع واشنطن لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي بشكل خاص ستجعل جهود إثيوبيا أكثر نجاحا".