أوكرانيا تنفي تعرض رئيسها لضغوط من ترامب

نفى وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستيكو، السبت، إشارات إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطا على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال بريستيكو "أعرف ما الذي جرى في المحادثة وأعتقد أنه لم يكن هناك ضغط".

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وأضاف "هذه المحادثة كانت طويلة وودية وتطرقت إلى كثير من المسائل وتطلبت أحيانا إجابات جادة".

والجمعة، قالت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب ضغط بشكل متكرر على الرئيس الأوكراني في اتصال هاتفي في يوليو/تموز لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن وهو أحد كبار منافسي ترامب السياسيين.

ويسود اعتقاد في أوساط الناخبين الديمقراطيين بأن بايدن هو الأوفر حظا للفوز في مواجهة ترامب في الاستحقاق الرئاسي، وقد اعتبر 75% منهم هذا الأمر عاملا حاسما في تأييدهم له.

ويحظى بايدن، البالغ من العمر 76 عاماً، بتقدّم مريح في استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي رغم أنه تراجع قليلاً بعد أن واجه وضعاً صعباً إثر المناظرة التلفزيونية الأولى بين المرشحين في أواخر يونيو/حزيران الماضي.