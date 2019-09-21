البشير يمثل أمام المحكمة السبت المقبل للمرة السادسة

قررت محكمة سودانية، السبت، عقد جلسة أخرى السبت المقبل للمرة السادسة وذلك لسماع بقية الشهود قبل النطق بالحكم في قضية الرئيس المعزول عمر البشير المتهم بالفساد.



واستمعت هيئة محاكمة البشير التي عقدت في معهد التدريب القضائي بالخرطوم، إلى شهود دفاع من البنك المركزي السوداني، وجهاز المخابرات العامة، ووزير سابق بالرئاسة السودانية، واستجوبتهم حول مبالغ مالية بالنقد الأجنبي ضبطت بمقر إقامة المخلوع.

وينتظر أن يمثل أمام المحكمة في جلسة، السبت المقبل، شاهدان من قناة طيبة الفضائية، وقوات الدعم السريع، ومن ثم النطق بالحكم في قضية البشير.

شهدت المحكمة للمرة الأولى، عرض المبالغ التي ضبطت بمقر إقامة البشير بعد عزله في أبريل الماضي، وهي 6 ملايين يورو و351 ألف دولار أمريكي و5 مليارات جنيه سوداني.

وصباح اليوم السبت، مثل البشير أمام هيئة محاكمته في خامس جلسة على التوالي منذ إحالته من النيابة في اتهامات فساد مالي.

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وفي الجلسة السابقة، قررت هيئة المحاكمة المنعقدة في معهد التدريب القضائي بالخرطوم، إسقاط تهمتين عن البشير، تتعلقان بحيازة غير مشروعة لعملات محلية، وعدم إجرائه عملية إبراء ذمة مالية خلال سنوات حكمه.





وأبقت المحكمة على التهم المتعلقة بالثراء الحرام، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قوانين النقد الأجنبي.

وبرر القاضي حينها قراره بأن النيابة لم تدرج تهمة عدم قيام البشير بإبراء ذمته المالية سنويا خلال فترة حكمه كما ينبغي، فيما أسقطت التهمة الثانية المتعلقة بحيازته نحو 6 ملايين جنيه سوداني، بناء على منشور من رئيس المجلس العسكري وقتها الفريق عبدالفتاح البرهان، والذي ألغى بموجبه أوامر الطوارئ الخاصة بتعاملات النقد المحلي.

وكانت السلطات السودانية ضبطت بمكتب البشير في القصر الرئاسي 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.