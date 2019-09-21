مؤامرات الليل الإخوانية تبددها شمس القاهرة الساطعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشرق شمس السبت 21 سبتمبر على القاهرة دون جديد يذكر.. النادي الأهلي يتوج مجددا بلقب السوبر المحلي لكرة القدم، سيولة مرورية تميز يوم عطلة أسبوعية، ومحاولات إخوانية لإعادة إنتاج الأوهام.
بدعوة مشبوهة أطلقها مقاول هارب تحركت جماعة الشر الإخوانية مساء الجمعة.
تجمعات محدودة تصطف لالتقاط صورة قبل أن تنفض سريعا، واقع يمكنهم من إعادة استخدام مقاطع أخرى قديمة لمسيرات لا تهم حقيقتها سواء أكانت احتفالا بفوز فريق رياضي أو حتى مظاهرات خرجت ضد حكم الجماعة نفسها.
فكرة نبهت القيادة السياسية لخطورتها.. بث الأكاذيب اعتمادا على حقيقة مبتورة.
لعبة إخوانية لجر البلاد إلى أتون الفوضى بعد أن تقطعت بها السبل في تونس والسودان والكويت وليبيا.
رهان أخير لجماعة مأزومة ستلفظ حتما أنفاسها في ركن قصي بعيد عن الصور الحية لبلد يعيد بناء مستقبله.
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