اقتصاد باكستان يتعافى ويحقق نموا في الاحتياطي النقدي

سجل احتياطي العملة الأجنبية لدى باكستان زيادة كبيرة خلال الفترة الأخيرة ليرتفع إلى 15.898 مليار دولار.

وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي الباكستاني، الجمعة، أن احتياطي العملة الأجنبية شهدت زيادة قدرها 138 مليون دولار لتصل إلى 8.6 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير.

وأضاف أن صافي الاحتياطي الذي تحتفظ به البنوك التجارية الباكستانية بلغ 7.3 مليار دولار.

Advertisements

وقال وزير المالية الباكستاني عبدالحفيظ شيخ، في تصريحات له منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، إن بلاده تتجه نحو استقرار الاقتصاد الكلي بعد تطبيق إجراءات صارمة لتلبية هدف عجز الموازنة الذي حدده صندوق النقد الدولي، في إطار حزمة إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار في يوليو/تموز الماضي.

وأضاف أن باكستان تعمل جاهدة على توسيع قاعدتها الضريبية وخفض النفقات وتعزيز الإيرادات غير الضريبية، وأنها تتجه تدريجيا صوب الاستقرار الاقتصادي.

وتابع: "علينا أن نزيد النشاط الاقتصادي في البلاد والحفاظ على استقرار أساسي للاقتصاد الكلي"، مضيفا: نتوقع تريليونا إضافيا (6.44 مليار دولار) من الإيرادات غير الضريبية".

وذكر شيخ أن باكستان خفضت عجز ميزان معاملاتها الجارية بنسبة 73% من مستوى العام الماضي، وأضافت نحو 600 ألف من مقدمي الإقرارات الضريبية خلال السنوات الأخيرة.