الجبير: السعودية تمتلك عدة خيارات للرد على هجمات «أرامكو»

الموجز

أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير أن المملكة تمتلك عدة خيارات للرد على الهجوم على شركة النفط "أرامكو".

وفي مقابلة مع قناة العربية الإخبارية، قال الجبير إن هناك خيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية للرد على الهجوم الإرهابي، مضيفا أن السعودية ستتخذ الخيارات المناسبة في الوقت المناسب للرد على هجوم أرامكو.

وأضاف الجبير أن هناك تنسيقا على أعلى مستويات مع واشنطن بعد الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن إيران تشن حربا على السعودية منذ ثورة الخميني، مؤكداً أن عدم اتخاذ موقف دولي قوي ضد طهران يزيد من سلوكها العدواني.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذت موقفا قويا ضد إيران عبر العقوبات، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك آلية للتعامل مع دعم إيران للإرهاب.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال الجبير إن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران.

السعودية تثأر لأرامكو

كشفت وسائل إعلام، عن توجيه مقاتلات سعودية ضربة جوية استهدفت مواقع لمليشيات إيرانية في منطقة البوكمال السورية، وذلك في أول رد فعل من المملكة على الهجمات الأخيرة على معملي أرامكو.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة "اندبندنت عربية" السعودية، أن "مقاتلات سعودية شاركت في استهداف مواقع لميليشيات إيرانية في منطقة ​البوكمال​ السورية، مما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق ​صواريخ​ ومسيرات".

السعودية تقدم أدلة تثبت مسئولية إيران عن الهجمات

وكانت وزارة الدفاع السعودية، قد أعلنت الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، إنَّ الهجوم على أرامكو كان ممنهجًا عبر صواريخ "كروز" وطائرات مسيّرة ذات منشأ إيراني.

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وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة "سكاي نيوز عربية"، أنَّ الهجوم على منشآت نفطية تابعة لـ"أرامكو"؛ تم عبر 18 طائرة مسيّرة و7 صواريخ "كروز".

وأكّد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، أنَّ نوع الأسلحة المستخدمة في الهجمات على "أرامكو" لا تمتلكها "ميليشيات الحوثي".

وأكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية تابعة لعملاق الطاقة العالمي أرامكو، جاء من الشمال.

وقال المالكي، إن "الهجوم لم يُنفذ ضد المملكة ولكنه كان هجومًا على المجتمع الدولي." وعرض أجزاء من الأسلحة التي استخدمت في الهجوم وقال إنها إيرانية الصنع.

وأضاف أن الهجوم شكل "تهديدا مشتركا لنا جميعا"، منوهًا إلى أن الهجوم هو استهداف للاقتصادة العالمي وللتجارة العالمية.

وأكد المتحدث أنه تم استخدام صواريخ "كروز" دقيقة من طراز (يا علي) في الهجوم على معملي أرامكو، وأن الطائرات المسيرة التي هاجمت المنشأتين استخدمت نظام تموضع متقدماً مشيراً إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن فبراير الماضي امتلاكه طرازا متقدما من تلك الصواريخ.

وعرض المالكي صوراً للصواريخ التي تم فحصها وتشير المعلومات إلى مصدره الإيراني. وقال إنه تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز للهجوم على المنشأتين في السعودية، مشيراً إلى أن 3 صواريخ لم تصب أهدافها في الهجوم.

وكانت شبكة CNN الأميركية قد كشفت في تقريرها عن مسؤولين أميركيين أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية حددتا بـ"درجة احتمال كبير" المسؤول ومن يقف خلف الهجمات الأخيرة على معملي أرامكو.

وبحسب فيديو جراف لقناة "مداد نيوز" السعودية، فإن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن الهجوم الذي استهدف المنشآت النفطية أتى من الجهة الشمالية، بالتحديد من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية باستخدام صواريخ معدلة يمكنها التحليق منخفضة للتخفي عن الرادارات.

وأضاف التقرير أنه تم العثور على أجزاء لدائرة كهربائية كاملة هي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها وتظهر المسار المحدد لتلك العملية وبحسب مسؤولين اثنين بوزارة الدفاع الأميركية، فإن أقمار الاستطلاع الأميركية رصدت عمليات تحضير للطائرات المسيرة والصواريخ بمناطق انطلاقها داخل إيران قبيل الهجوم على المنشآت النفطية داخل السعودية.

وتعرضت منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية السبت الماضي لهجمات لم يتم تحديد مصدرها، فيما تشير الدلائل إلى أن الهجوم لم يُنفذ من الأراضي اليمنية، كما زعمت المليشيات الحوثية الانقلابية هناك. إحداهما أكبر معمل لمعالجة الخام في العالم، مما أدى في بادئ الأمر إلى انخفاض إنتاج السعودية من النفط إلى النصف.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده الإثنين الماضي، قد أكد أنه وبحسب التحريات الأولية فإن الهجوم الذي وقع على مصفاتي نفط تابعتين لشركة أرامكو لم يُنفذ من اليمن، حيث تشير الدلائل إلى أنها أسلحة إيرانية.