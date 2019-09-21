بعد تحريضه على العنف.. صفعة من ’’تويتر‘‘ لمحمد علي

كتب: ضياء السقا

تلقى الفنان الهارب محمد علي، صفعة قوية من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما أغلقت إدارة الموقع الشهير، حسابا منسوبا له.

وجاء قرار إدارة "تويتر" بسبب ما يبثه على حسابه من محتوى يدعو للعنف والإثارة، مما يتنافى مع قواعد موقع التغريدات القصيرة.

وكان محمد علي، قد أثار الجدل خلال الفترة الماضية، بعد إساءته للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة، فضلا عن تحريضه للبعض على التظاهر.

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