«نتنياهو» يخسر.. حزب «أزرق - أبيض» يفوز بـ 33 مقعداً في الانتخابات الإسرائيلية.. «القائمة العربية» توصي بتشكيل «جانتس» حكومة إسرائيل

الموجز

أعلنت اللجنة المركزية المشرفة على انتخابات الكنيست الإسرائيلي عن فوز حزب "أزرق- أبيض" رسمياً، بزعامة بينى جانتس، في الانتخابات، بعدما حصل على أعلى المقاعد.

وأوضحت اللجنة أن الانتخابات أسفرت عن فوز حزب"أزرق- أبيض" بـ33 مقعداً، يليه حزب اليكود بـ31 مقعداً، يليه القائمة العربية المشتركة بـ13 مقعداً، وحصل حزب شاس على 9 مقاعد، يليه حزب "إسرائيل بيتنا" بـ8 مقاعد متساوياً مع حزب"يهوديت هتوراة".

وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسليم نتائج الانتخابات إلى الرئيس الإسرائيلي رؤفيلين ريبلين لاعتمادها وإعلانها بنفسه يوم 25 سبتمبر المقبل، من أجل تكليف الأحزاب الفائزة بتشكيل الحكومة.

وأضافت اللجنة المشرفة على الانتخابات الإسرائيلية أن عدد من كان لهم حق التصويت بلغ 6 ملايين و394 ألف إسرائيلي، وشارك فى الانتخابات 4 ملايين ونصف .

يشار إلى أن أولى جلسات الكنيست الجديد ستعقد في الثالث من أكتوبر المقبل.

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ويتكون الكنيست الإسرائيلي من 120 عضواً في البرلمان، ولتشكيل الحكومة يتطلب أن يحصل الائتلاف الحاكم على ثقة 61 عضواً على الأقل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن القائمة العربية المشتركة قررت، اليوم السبت، ترشيح رئيس تحالف "أزرق - أبيض" اليساري بيني جانتس لرئاسة حكومة إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حزبية تأكيدها أن القائمة المشتركة التي تضم أربعة أحزاب عربية في إسرائيل، اتخذت هذا القرار أثناء اجتماع عقدته اليوم في مدينة كفر قاسم، مشيرة إلى أن بعض المشرعين من القائمة المشتركة هرعوا إلى نشر تغريدات في "تويتر" تنفي تبني أي قرار بهذا الشأن.

وكانت استطلاعات الرأي من مراكز الاقتراع في إسرائيل قد كشفت أن نتيجة الانتخابات متقاربة للغاية بين كل من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحزب "أزرق أبيض" بزعامة الجنرال بيني جانتس.

وأفادت شبكة سكاي نيوز عربية حينها بأن نتنياهو لن يتمكن من تأمين الأغلبية البرلمانية، فيما بات مستقبله السياسي موضع شك.

وذكرت تقارير صحفية أن نتنياهو دخل الانتخابات لحسم مستقبله السياسي، حيث كانت بمثابة طوق النجاة له من اتهامات الفساد التي تلاحقه.