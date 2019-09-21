اعلنت ​قيادة الجيش​ – ​مديرية التوجيه​ في بيان انه يتم تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي نموذجاً لبرقية منقولة يُزعم أنها صادرة عن ​العماد جوزاف عون​ قائد الجيش، تتعلق بشطب اسم العميل الموقوف عامر الياس الفاخوري عن البرقية المنقولة رقم 303. ولفتت قيادة الجيش إلى أن هذا النموذج هو نموذج مزوّر وليس من المستندات أو النماذج التي تعتمدها ​القيادة​ في مراسلاتها. كما توضّح بأن العميل المذكور شُطب عن البرقية المنقولة رقم 303 بتاريخ 10 /4 /2017.

اضاف البيان "لذلك تحذر قيادة الجيش من مغبّة ارتكاب هذه الأعمال، كونها تعرّض للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية".

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كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من الجيش حول تداول نموذج مزوّر عن العميل عامر الفاخوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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