شدد النائب ​ادي أبي اللمع​، في بيان انه "على ​الدولة​ أولا أن تسمع وأن تتحرك. جوزيف حنوش مواطن ​لبنان​ي خطف في لبنان والوعد بالعمل على اطلاقه نفذ وقته. صبرنا على أمل لكننا لن نسكت بعد الآن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبي اللمع عن قضية خطف حنوش: صبرنا على أمل لكننا لن نسكت بعد الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.