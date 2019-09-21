النشرة: توقيف 5 سوريين في عين عرب والطيبة لارتكابهم مخالفات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، ان دورية من ​شعبة المعلومات​ اوقفت في بلدة ​عين عرب​ قضاء ​مرجعيون​ 3 سوريين على خلفية اقامات منتهية الصلاحية وقيادة دراجات نارية دون اوراق ثبوتية، وقد تم تسليمهم مع المضبوطات الى فصيلة درك ​الخيام​ للتحقيق واجراء المقتدى القانوني.

وفي بلدة ​الطيبة​ قضاء مرجعيون، اوفقت دورية اخرى لشعبة المعلومات سوريين اثنين الاول بتهمة اقامة منتهية الصلاحية وقيادة ​سيارة​ نوع فولفو غير مستوفاة الشروط القانونية وتحمل لوحة مزورة، والثاني بتهمة التجول بدون أوراق ثبوتية وقيادة ​دراجة نارية​ دون لوحات تسجيل.

وقد سلما مع المضبوطات الى مخفر درك ​العديسة​ للتحقيق واجراء المقتدى القانوني.