النشرة: توقيف 5 سوريين في عين عرب والطيبة لارتكابهم مخالفات

افاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، ان دورية من شعبة المعلومات اوقفت في بلدة عين عرب قضاء مرجعيون 3 سوريين على خلفية اقامات منتهية الصلاحية وقيادة دراجات نارية دون اوراق ثبوتية، وقد تم تسليمهم مع المضبوطات الى فصيلة درك الخيام للتحقيق واجراء المقتدى القانوني.
وفي بلدة الطيبة قضاء مرجعيون، اوفقت دورية اخرى لشعبة المعلومات سوريين اثنين الاول بتهمة اقامة منتهية الصلاحية وقيادة سيارة نوع فولفو غير مستوفاة الشروط القانونية وتحمل لوحة مزورة، والثاني بتهمة التجول بدون أوراق ثبوتية وقيادة دراجة نارية دون لوحات تسجيل.
وقد سلما مع المضبوطات الى مخفر درك العديسة للتحقيق واجراء المقتدى القانوني.
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