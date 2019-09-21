أبو شقرا ينفي الأخبار المتداولة عن إضراب بمحطات الوقود الاحد والاثنين

اكد ممثل موزعي المحروقات ومستشار نقابة أصحاب محطات الوقود فادي أبو شقرا ان الاضراب سيكون مفاجئا. ونفى أبو شقرا في الوقت نفسه كل ما يتم التداول به عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اضراب سيشل حركة المحطات غدا الاحد والاثنين، قائلا: "لا اضراب لمحطات الوقود غدا الأحد والإثنين. نحن في انتظار عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لمتابعة الموضوع".
اضاف ابو شقرا: "في حال وصلنا الى طريق مسدود، سنجتمع الثلاثاء في تجمع الشركات المستوردة للنفط لاتخاذ القرار المناسب".
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