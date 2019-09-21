أبو شقرا ينفي الأخبار المتداولة عن إضراب بمحطات الوقود الاحد والاثنين

اكد ممثل موزعي ​المحروقات​ ومستشار نقابة أصحاب محطات ​الوقود​ ​فادي أبو شقرا​ ان ال​اضراب​ سيكون مفاجئا. ونفى أبو شقرا في الوقت نفسه كل ما يتم التداول به عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اضراب سيشل حركة المحطات غدا الاحد والاثنين، قائلا: "لا اضراب لمحطات الوقود غدا الأحد والإثنين. نحن في انتظار عودة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ لمتابعة الموضوع".

اضاف ابو شقرا: "في حال وصلنا الى طريق مسدود، سنجتمع الثلاثاء في تجمع الشركات المستوردة للنفط لاتخاذ القرار المناسب".