حرب: ندين تقصير الدولة في إلقاء القبض على خاطفي جوزف حنوش

رفع الوزير والنائب السابق ​بطرس حرب​ في بيان "الصوت تضامناً لتحرير جوزيف حنوش من خاطفيه وندين تقصير ​الدولة​ في إلقاء القبض على خاطفيه المعروفي الهوية والإقامة ونضع كل إمكاناتنا لعودة جوزيف سليما داعين الله لإعادته بخير".

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