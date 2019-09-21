الجبير: إذا ثبت تورط إيران مباشرة في هجوم أرامكو فعليها تحمل العواقب

اشار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الى ان التنسيق على أعلى مستويات مع واشنطن بعد هجوم أرامكو، ولفت الى ان الرياض ستتخذ الخيارات المناسبة في الوقت المناسب للرد على هجوم أرامكو.
واوضح في تصريح لقناة "العربية" ان إيران تشن حربا على السعودية منذ الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الخميني، معتبرا ان سلوك إيران تجاهنا عدواني يخالف الأعراف والقوانين الدولية. ولفت الى انه إذا ثبت تورط إيران مباشرة في هجوم أرامكو فعليها تحمل العواقب. وشدد على ان عدم اتخاذ موقف دولي قوي ضد إيران يزيد من سلوكها العدواني.
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