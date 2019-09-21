أربعة قتلى في غضون 24 ساعة جراء عمليات إطلاق نار في قرى عربية في شمال إسرائيل

تحقق الشرطة الإسرائيلية في مقتل أربعة أشخاص بالرصاص في غضون 24 ساعة في قرى عربية في شمال إسرائيل، في حين شدد رئيس القائمة المشتركة للمرشحين العرب في الانتخابات العامة الإسرائيلية التي أجريت الثلاثاء على ضرورة التصدي للجرائم وأعمال العنف.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن إثنين من سكان قرية بسمة طبعون البدوية الواقعة شمال غرب الناصرية قتلا بالرصاص ليلة الجمعة السبت وأصيب ثالث بجروح بالغة في إطلاق نار يُعتقد أنه ناجم عن خلاف بين عائلات المنطقة. وأعلنت الشرطة في بيان أنها "تحقق في الملابسات".
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن شاهد عيان قوله إن شابا اقتحم حفل زفاف وأطلق النار على الضيوف.
وفي حادثة أخرى قالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 38 عاما قُتل الجمعة بالرصاص فيما كان يقود سيارته قرب قرية كفر ياسوف العربية، الواقعة بدورها في شمال إسرائيل.
وأيضا الجمعة أفادت الشرطة الإسرائيلية بالعثور على جثة رجل في الثلاثينيات من العمر مقتولا بالرصاص في سيارة في قرية مُصمُص الواقعة على بعد نحو 48 كيلومترا من كفر ياسوف.
وفي حين لم تعط الشرطة أي معلومات إضافية، صدر قرار قضائي يحظر نشر تفاصيل حادثتي مُصمُص وكفر ياسوف.
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