بركة: بلادنا تعيش أزمة عميقة والحكومة انزوت إلى منطقة الانتظارية والترقب

في افتتاح أشغال منتدى التفكير، الذي ينظمه حزب الاستقلال اليوم السبت بسلا، حولموضوع، “جيل جديد من التعاقدات للخروج من الأزمة”، قال نزار بركة، الأمين العام للحزب، إن المغرب يمر من أزمة عميقة.

وقال بركة، “اسمحوا لي أن أقول لكم، بما تَستلزمُه الروح الوطنية والمسؤولية ولغة الحقيقة، وبدون بلاغة ولا مُحسنات تواصلية، ينبغي أن نعترف اليوم أن بلادنا، تعيش أزمة، وهي أزمة عميقة ومركبة ومتعددة الأبعاد”.

وأوضح المتحدث أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، نبهت الحكومة إلى “خطورة الانزواء إلى منطقة الانتظارية والترقب دون أن تضطلع بمسؤوليتها الدستورية النابعة من الانتداب الشعبي والبرلماني وثقة جلالة الملك”.

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وقال بركة أيضا، “دعونا الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاح وخدمة المواطن والقطع مع التوجهات والممارسات التي تغذي الاحتقان والفوارق، والشروع في بلورة الجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية في أفق انطلاق ورش النموذج التنموي الجديد”.

وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال، على “ضرورة إعطاء إشارات قوية لاسترجاع ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين تمهيدا للمرحلة الجديدة”.

وأشار إلى أنه “كلما أضعنا فرصة أو أخطأنا موعدا أو أجهضنا أملا بالإصلاح والتقويم والتصحيح والتغيير الذي نطمح إليه جميعا، كلما اتسعت دائرة الشك في المجتمع، وازدادت الأوضاع تعقيدا، وضاقت هوامش التدخل وارتفعتْ كلفته بالنسبة للفاعل الحكومي والعمومي”.