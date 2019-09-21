أندية البطولة الاحترافية تفرض على الجامعة الانسحاب من بطولة دولية قارية

تراجعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن مشاركة المنتخب المغربي الأولمبي، في بطولة غرب إفريقيا، التي ستقام في السنغال، في الفترة المتراوحة ما بين 28 شتنبر و13 أكتوبر، وذلك بعد ان أكدت في وقت سابق مشاركتها في هذه البطولة، التي تضم عددا من المنتخبات الإفريقية الكبيرة.

وأكد مصدر مسؤول في جامعة الكرة لـ”اليوم24″، إلغاء المشاركة المغربية في هذه البطولة، وذلك بسبب عدم إجرائها في توقيت “فيفا”، وبالتالي عدم قدرة عدد من اللاعبين على المشاركة بسبب التزامهم مع أنديتهم، ورفض الأندية أيضا تسريح لاعبيها، في بطولة ذات طابع ودي.

وكانت الجامعة، قد كتبت، الأربعاء الماضي، على موقعها الرسمي على الأنترنيت، أن المنتخب الأولمبي سيخوض مباراته الأولى في هذه المنافسات أمام منتخب ليبيريا، وذلك يوم 29 شتنبر الجاري، حسب ما أفرزته القرعة التي جرت مراسيمها في 29 ماي 2019 بعاصمة السنغال دكار.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المنافسة ستعرف مشاركة 16 منتخبا، ويتعلق الأمر بكل من السنغال البلد المنظم، غينيا بيساو، غانا، غامبيا، نيجيريا، طوغو، ليبيريا، مالي، النيجر، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، بوركينا فاسو، موريتانيا، غينيا، البنين والمنتخب الوطني .