عموتة يكشف عن تشكيلة “الأسود” الأساسية أمام الجزائر

كشف الناخب الوطني، الحسين عموتة، مدرب المنتخب المغربي للمحليين، عن التشكيل الأساسي لـ”الأسود المحلية” الذين سيخوضون، قبل قليل، مباراة الجزائر المحلي، والتي ستجمع بينهما بملعب “مصطفى تشاكر” في البليدة.
وتندرج هذه المباراة في إطار ذهاب الدور لإقصائي الحاسم المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع إقامتها العام المقبل في إثيوبيا.
وسيدخل المنتخب الوطني، بالعناصر الأساسية التالية:
أنس الزنيتي في حراسة المرمى، محمد الناهيري، بدر بانون، سفيان بوفتيني، عمر النمساوي، في الخط الخلفي، يحيى جبران، العربي الناجي، وليد الكرتي، اسماعيل الحداد، وبدييع أووك، في خط الوسط، ثم حميد أحداد في الهجوم.
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