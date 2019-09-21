حمد الله يمر من فترة “حرجة” وعقوبات ثقيلة تنتظره من الاتحاد السعودي

أصبح عبد الرزاق حمد الله، المهاجم الدولي المغربي المحترف في صفوف فريق النصر السعودي، مهدد بالإيقاف لمدة طويلة، في الدوري السعودي، وذلك بسبب سلوك “لارياضي” صدر منه، في مباراة فريقه، أمس الجمعة، أمام الحزم، في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ورصدت الكاميرات الناقلة للمباراة، اللاعب المغربي، وهو يقوم بالبصق في اتجاه أحد اللاعبين، وعلى الرغم من عدم طرده في المباراة، إلا أن تداول اللقطة وبثها، سيعرضه لا محال لعوقبة الإيقاف، تشمل عدد من المباريات.

ويمر اللاعب المغربي، في فترة حرجة، في الفترة الأخيرة رفقة فريقه، بعد خروجه من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، هذا الأسبوع، على يد السد القطري،وتوالي هزائمه في الدوري المحلي، كما أنه دخل في اشتباك، في المباراة الماضية مع الحارس التونسي، فاروق بن مصطفى.