بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق بايرن ميونخ الخسارة بنظيره كولن بأربعة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأحرز رباعية الفريق البافاري كل من اللاعبين روبرت ليفاندوفسكي (هدفان)، فيليب كوتينيو وإيفان بيريسيتش.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 11 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد كولن عند 3 نقاط وهو يحتل المركز السادس عشر.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بإيقاع سريع ووصل بايرن بفرصة خطيرة بعد مرور دقيقتين عن طريق الظهير الفرنسي بينيامين بافارد، الذي أطلق تسديدة أرضية صاروخية، لكنها مرت بجوار القائم.

وبعد دقيقة واحدة، انطلق جوشوا كيميتش بالكرة قبل أن يمرر لزميله روبرت ليفاندوفسكي، الذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد مباشرة، لتصطدم بأقدام مدافعي كولن، قبل أن تسكن الشباك، ليتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر.

وكاد البرازيلي فيليب كوتينيو أن يوقع على أول أهدافه بقميص بايرن، بعدما نفذ ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، لكن تسديدته الرائعة ردها القائم الأيمن لمرمى كولن.

وجرب إيفان بيريسيتش حظه بتسديدة من الجانب الأيسر، لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

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ووصل كولن بأول فرصة حقيقية على مرمى الحارس مانويل نوير عن طريق جون كوردوبا، الذي أطلق تسديدة صاروخية، لكنها حادت عن المرمى، لتضيع فرصة معادلة النتيجة على الضيوف.

وتلقى ليفاندوفسكي تمريرة حريرية من كوتينيو داخل منطقة الجزاء، ليراوغ المهاجم البولندي حارس كولن، قبل أن يحاول وضع كرة ساقطة، لكنها ذهبت أعلى المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن (1-0).

وجاء سيناريو الشوط الثاني مشابهًا لبداية المباراة، بعدما نجح ليفاندوفسكي في مضاعفة النتيجة بهدف من ضربة رأسية، بعد مرور 3 دقائق فقط على العودة من الاستراحة.

وفي الدقيقة 59، تلقى كولن ضربة موجعة بتعرض لاعبه كينجسلي إهزيبو للطرد بعد إعاقته لكوتينيو أثناء انفراده بالمرمى، ليحتسب الحكم ركلة جزاء وبطاقة حمراء للمدافع الهولندي.

وانبرى كوتينيو لتنفيذ ركلة الجزاء، التي وضعها بنجاح داخل الشباك، قبل أن يعيدها الحكم، ليكرر اللاعب محاولته ويضعها مرة أخرى داخل المرمى، ليوقع على أول أهدافه بقميص بايرن ميونخ.

وكاد كيميتش أن يضيف الهدف الرابع للفريق البافاري، بعدما سدد الكرة بمهارة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لكن الحظ عانده بعدما اصطدمت الكرة بالقائم الأيسر.

وواصل كوتينيو منح الهدايا لزملائه، بعدما مرر كرة بينية لبيريسيتش، الذي تسلمها وانطلق داخل منطقة الجزاء، مسددًا بيسراه الكرة إلى داخل الشباك، ليعزز تقدم بايرن بهدف رابع.

وحاول كولن تقليص النتيجة بعدما تقدم رافائيل زيتشوس نحو منطقة جزاء بايرن وأطلق تسديدة قوية بيسراه، لكن براعة نوير حالت دون وصولها الشباك، لتتحول إلى ركنية، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز بايرن (4-0).