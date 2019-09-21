اخبار العالم

الهلال الاماراتي يقدم مساعدات إيوائية لعائلات نازحة في مدينة حيس بالحديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الاماراتي يقدم مساعدات إيوائية لعائلات نازحة في مدينة حيس بالحديدة والان مع التفاصيل

يواصل الهلال الاماراتي تقديم المساعدات الانسانية للمواطنين المتضررين في محافظة الحديدة حيث قدم الهلال مساعدات ايوائية وغذائية لعائلات نجت من قصف المليشيات الحوثية على حي سكني بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

 ورفد فريق المساعدات الإنسانية في هيئة الهلال ،بخيام إيوائية وسلال غذائية، ست أسر  ناجية من قصف المليشيات الحوثية على حي "السبعة" الواقع على أطراف مركز مديرية حيس.

 

Advertisements

وعبر أقارب الضحايا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مسارعتها إلى تقديم الرعاية اللازمة لهم بعد أن تقطعت بهم السبل ووجدوا أنفسهم  بلا مأوى عقب القصف الحوثي الذي سقط جراءه قتلى وجرحى من ذويهم معظمهم نساء وأطفال..

 

يأتي ذلك بعد أيام على تقديم مساعدات إغاثية طارئة مماثلة سارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تقديمها ل 23 أسرة نجت من قصف المليشيات الحوثية على إحدى قرى مديرية التحيتا بالحديدة سقط جراءه 9 قتلى و11 جريحاً من ذويهم معظمهم نساء وأطفال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الاماراتي يقدم مساعدات إيوائية لعائلات نازحة في مدينة حيس بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا