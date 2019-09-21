اخبار العالم

مصرع قائد محور البيضاء التابع للحوثيين مع مرافقيه بغارة للتحالف بالحدود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قائد محور البيضاء التابع للحوثيين مع مرافقيه بغارة للتحالف بالحدود والان مع التفاصيل

أفادت مصادر محلية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، بمصرع قائد محور البيضاء التابع للمليشيات الحوثية مع عدد من مرافقيه جراء غارة للتحالف العربي. 

وقالت المصادر، إن  القيادي الحوثي " العميد محمد علي دعبش" قائد محور البيضاء التابع للمليشيات الحوثي لقي مصرعه مع العديد من مرافقيه بغارة لطيران التحالف العربي بالحدود الشمالية لليمن. 

ووفق المصادر فإن الصريع الحوثي كان يعمل مشرفاً أمنياً لمحافظة البيضاء حتى تم تعينه قائدا لمحور البيضاء بتاريخ ٣٠يونيو ٢٠١٩. 

Advertisements

وتقول المصادر "قد تلطخت أياديه بالدماء لما قام بها من جرائم و انتهاكات لحقوق الإنسان بمحافظة البيضاء. 

 

يذكر أن" المشرف الأمني حالياً للبيضاء هو العميد عبدالله محمد العربجي. 

وفيما يلي ننشر صورة  الصريع ابوثابت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع قائد محور البيضاء التابع للحوثيين مع مرافقيه بغارة للتحالف بالحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا