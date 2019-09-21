شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قائد محور البيضاء التابع للحوثيين مع مرافقيه بغارة للتحالف بالحدود والان مع التفاصيل

أفادت مصادر محلية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، بمصرع قائد محور البيضاء التابع للمليشيات الحوثية مع عدد من مرافقيه جراء غارة للتحالف العربي.

وقالت المصادر، إن القيادي الحوثي " العميد محمد علي دعبش" قائد محور البيضاء التابع للمليشيات الحوثي لقي مصرعه مع العديد من مرافقيه بغارة لطيران التحالف العربي بالحدود الشمالية لليمن.

ووفق المصادر فإن الصريع الحوثي كان يعمل مشرفاً أمنياً لمحافظة البيضاء حتى تم تعينه قائدا لمحور البيضاء بتاريخ ٣٠يونيو ٢٠١٩.

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وتقول المصادر "قد تلطخت أياديه بالدماء لما قام بها من جرائم و انتهاكات لحقوق الإنسان بمحافظة البيضاء.

يذكر أن" المشرف الأمني حالياً للبيضاء هو العميد عبدالله محمد العربجي.

وفيما يلي ننشر صورة الصريع ابوثابت