شكرا لقرائتكم خبر عن الميليشيا ترتكب 16 الف انتهاك بحق المدنيين في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

وثقت منظمة الحق في الحياة 16 الف حاله انتهاك بحق المدنيين في محافظة الجوف خلال الفترة من يوليو 2016 حتى سبتمبر 2019.

وأكد وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي أهمية دور المنظمات الحقوقية في كشف جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية وايصال صوت المعاناة ورصد الانتهاكات التي تطال المدنيين.

وتابع خلال مؤتمر صحفي حول انتهاكات حقوق الانسان في الجوف اقامته منظمة الحق في الحياة أن حرمان الطلاب من الحصول على حقهم في التعليم يعد من اخطر الانتهاكات ويغيب عن اولويات المنظمات المحلية والدولية وهذا ما تواجهه محافظة الجوف.

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وأطلقت المنظمة تقريرها حول انتهاكات حقوق الانسان في محافظة الجوف خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت.

وتنوعت الانتهاكات بحسب التقرير بين القتل والإصابة والتهجير والاعتقال التعسفي والاختطاف والاخفاء القسري وتفجير المنازل.

وبلغت حالات القتل التي رصدتها المنظمة 379 حاله بينهم 172 طفل و106 امراه و101 مسنا و786 حالة اصابة بينهم 290 أطفال 113 من النساء بالاضافة الى رصد تهجير 12673 أسرة وتفجير 14 منزلا و45 مدرسة ومرفق تعليمي و11 مرفق صحي وتضرر 700منزل بشكل كلي وجزئي.