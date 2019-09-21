اعتقال امرأة بحوزتها مبالغ مالية مزورة داخل مطعم شمالي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باعتقال امرأة بحوزتها مبالغ مالية مزورة داخل مطعم شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد/ حي اور، تلقي القبض على امرأة داخل احدى مطاعم المنطقة المذكورة اعلاه ضبط بحوزتها مبالغ مالية مزورة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم القبض عليها وتسليمها باجراءات اصولية".

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