ضبط 20 سيارة معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي

اعلنت مفتشية المنافذ الحدودية، السبت، ضبط 20 سيارة مخبأة ومعدة للتهريب في 5 حاويات في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة. وقالت المفتشية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "إحدى مفارز مكتب المفتش العام لهيئة المنافذ الحدودية تمكنت من ضبط 20 سيارة دون الموديل مخبأة في 5 حاويات لغرض ادخالها البلاد خلافاً للضوابط في ميناء أم القصر الشمالي في محافظة البصرة".



واضافت أن "العملية جاءت وفق معلومات مصادر مفتشية المنافذ الخاصة، حيث تم تسليم العجلات المضبوطة الى مركز شرطة كمرك أم قصر بغية عرض قضيتها على القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بصددها وبحق أصحابها".



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