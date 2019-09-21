كريستيانو يقود يوفنتوس لفوزٍ صعب على هيلاس فيرونا بالكالشيو الايطالي

الدقيقة 19 تحتسب ركلة جزاء لهيلاس فيرونا يهدرها صموئيل دي كارمين، ترتد من القائم وتسدد من جديد في القائم، لتعود الكرة من جديد للقائد فيلوسو صاحب الخبرة الكبيرة، ويسدد بقوة صاورخية كادت أن تمزق شباك بوفون.حاول البيانكونيري ادراك التعادل عن طريق كريستيانو رونالدو في العديد من الكرات ولكن البرتغالي لم ينجح في ذلك.

آرون رامسي وفي مشاركته أساسيًا لأول مرة، يصوب بقوة من مسافة بعيدة، ترتطم الكرة بمدافع فيرونا، وتتحول لهدف التعادل ليوفنتوس عند الدقيقة 31.

الشوط الثاني دخل يوفنتوس بقوة لتسجيل الهدف الثاني، ليأتي بعد 4 دقائق فقط من عودة الفريقين للملعب، عن طريق كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء، حصل عليها خوان كوادرادو.



حاول يوفنتوس قتل المباراة لكن لم يستطع فعل ذلك بعد الهدف الثاني، لتتحول المباراة في منتصف ملعب البيانكونيري، بعد تغييرات ايفان مدرب فيرونا.

جيجي بوفون أنقذ يوفنتوس مرة تلو الأخرى من ضربات ثابتة وتسديدات بعيدة، وسط أداء هزيل في وسط ملعب يوفنتوس.

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فيرونا هدد كثيرًا مرمى جيجي، الذي تألق في الدقيقة 89 وأنقذ هدف محقق كاد أن يقتل به الضيوف البيانكونيري.

بوفون حافظ على فارق الهدف الواحد، ليخرج من المباراة البيانكونيري متفوقًا في النتيجة.

بهذه النتيجة يصبح رصيد يوفنتوس 10 نقاط من أصل 4 مباريات في الصدارة مؤقتًا.

