الحكيم: معارضتنا للحكومة لا للنظام وهي دستورية وسياسية

اكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت، أن معارضته هي للحكومة فقط، وليس ضد النظام، فيما أشار إلى أن الحكومة العراقية دستورية وسياسية.
وأضاف أن "حديثنا ورهاننا على الشباب لم يكن شعارا مرحليا انما منهج عمل من خلال تمكينهم والايمان بقدراتهم رغم لوم وتحذيرات الكثير من القوى السياسية".
وأوضح الحكيم، أن "النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني والعمل السياسي ليس سبة وعلى الشباب الانخراط بالعمل السياسي واخذ مكانتهم وفق مايرونه اقرب لرؤاهم وافكارهم".
ودعا الحكيم، إلى "المشاركة في الانتخابات واختيار الاكفأ لتغيير الواقع وحذرنا من دعوات المقاطعة ومآرب مطلقيها الذين يدعون للمقاطعة فيما يخرجون جمهورهم للمشاركة".
وبين أن "خروجنا للمعارضة جاء بعد تشخيصنا للواقع وللمعادلة التي انتجت الحكومة ولن نتحمل مسؤولية حكومة لسنا شركاء في قرارها وعلى الموالاة تحمل مسؤولية الحكومة".
وتابع الحكيم، أن "معارضتنا للحكومة لا للنظام وهي دستورية وسياسية تحظى بغطاء قانوني ووصلنا الى خطوات متقدمة في تشكيل جبهة المعارضة وحكومة الظل".
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