الداخلية: اعتقال عصابة من ثلاث متهمات بسرقة المراجعين والمرضى بمجمع مدينة الطب

اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال عصابة من ثلاث متهمات بسرقة المراجعين والمرضى بمجمع مدينة الطب في بغداد. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز استخبارات حماية المنشآت والشخصيات العامله ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمات يقومن بسرقة المراجعين و المرضى في مجمع مدينة الطب ببغداد بأستخدام آلات خاصة للسرقة".



وأضاف أنه "تم إلقاء القبض عليهن بالجرم المشهود أثناء سرقة احد المواطنين، وقد تم تدوين اقوالهن واحالتهن الى الجهات المختصة".

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