هاشم خميس يعتذر عن الالتحاق بالكادر التدريبي الجديد للنوارس

وكان نادي الزوراء، قد اعلن موافقته رسمياً على استقالة المدرب حكيم شاكر في وقت سابق اليوم.

وقال الناطق باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "ادارة نادي الزوراء تفاوضت مع مدرب حراس المرمى هاشم خميس، للانضمام الى الكادر التدريبي الجديد للفريق".



واوضح أن "خميس، اعتذر عن الانضمام للجهاز الفني الجديد لنادي الزوراء لاسباب خاصة"، مبيناً ان "ادارة النادي ستعلن عن مدربها الجديد خلال الساعات القادمة".

يذكر أن الجهاز الفني الجديد كان ضمن خياراته مدرب الحراس هاشم خميس.

