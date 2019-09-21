2019-09-21 | 19:35
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كشف نادي الزوراء الرياضي، ان مدرب حراس المرمى هاشم خميس، رفض الانضمام الى الكادر التدريبي الجديد لفريق كرة النوارس.
وقال الناطق باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "ادارة نادي الزوراء تفاوضت مع مدرب حراس المرمى هاشم خميس، للانضمام الى الكادر التدريبي الجديد للفريق".
واوضح أن "خميس، اعتذر عن الانضمام للجهاز الفني الجديد لنادي الزوراء لاسباب خاصة"، مبيناً ان "ادارة النادي ستعلن عن مدربها الجديد خلال الساعات القادمة".
يذكر أن الجهاز الفني الجديد كان ضمن خياراته مدرب الحراس هاشم خميس.
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم خميس يعتذر عن الالتحاق بالكادر التدريبي الجديد للنوارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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