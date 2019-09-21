مقتل واصابة 13 شخصاً بإطلاق نار في مقهى جنوب شرق الولايات المتحدة

وجاء في بيان نشر على موقع مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة لانكاستر، باري فايل: إن "هناك قتيلين وجرحى حالاتهم خطيرة"، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن القبض على الجاني أو الجناة.

ووصف المسؤول الأمني إطلاق النار داخل مقهى Ole Skool الرياضي وفي محيطه بأنه "حادث عنف خطير شهده عدد كبير من الناس".



فيما أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الشرطة، داغ بارفيلد، أن أربعة مصابين تم نقلهم جوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج، دون ورود معلومات حول حالاتهم.