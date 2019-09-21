أعلنت قيادة عمليات نينوى، السبت، عن ضبط نفق كان يستخدم لتدريب عناصر تنظيم "داعش". وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تنفيذ واجب من قبل فق١٦ وفق٢٠ وفوج مغاوير القيادة والشرطة والحشد الشعبي ضمن مناطق جنوب البعاج والى بحيرة سنيسلة وجبل المنايف وكذلك جنوب الموصل وغرب الموصل وفي داخل احياء المدينة".



وأضافت أن "النتائج كانت : العثور على نفق كان يستخدم لتدريب عناصر داعش الإرهابي وأحزمة ناسفة عدد (٣) وعبوات ناسفة، فضلاً عن إلقاء القبض على ستة مطلوبين وفق المادة ٤ إرهاب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات نينوى تعلن ضبط نفق كان يستخدم لتدريب عناصر 'داعش' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.