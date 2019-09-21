'داعش' يتبنى تفجير كربلاء أمس

تبنى تنظيم "داعش"، السبت، التفجير بعبوة ناسفة الذي وقع قرب كربلاء أمس. وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن "تنظيم داعش يتبنى المسؤولية عن الاعتداء الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا قرب مدينة كربلاء العراقية أمس". وانفجرت عبوة ناسفة داخل باص لنقل الركاب (كيا) امس الجمعة، (20 ايلول 2019) عند مدخل مدينة كربلاء واسفر عن مقتل 12 شخصا واصابة 5 اخرين بجروح وحروق متفاوتة.

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