"كتائب الإخوان".. ذراع الإرهاب لنشر الفوضى والفتنة

شهدت الساعات الأخيرة نشاطا مكثفا لكتائب تنظيم الإخوان الإرهابي والتي تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار بالداخل المصري، بنشر أخبار كاذبة هدفها التحريض ضد البلاد وضرب استقرارها.

وتؤكد تقارير ودراسات أن الكتائب الإخوان يعمل بها عشرات الآلاف من الشباب المنتمين للإخوان داخل مصر وخارجها، حيث يتقاضون مبالغ كبيرة ويعملون على مدار 24 ساعة بهدف نشر الشائعات وزعزعة الاستقرار.

وتعتبر الكتائب الإلكترونية أو اللجان أو المليشيات التابعة للإخوان، الذراع الرئيسية لبث سمومها وأفكارها ونشر الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية، أسسها وزير الشباب والرياضة الإخواني الأسبق أسامة ياسين بالاتفاق مع نائب مرشد الإخوان آنذاك خيرت الشاطر لحماية الرئيس المعزول محمد مرسي، في مارس/آذار 2013.

1.8 مليار دولار لنشر الفوضى

وقال أحمد عطا الباحث بمنتدى الشرق الأوسط بلندن لـ"العين الإخبارية" إن الكتائب الإلكترونية هي إحدى أذرع التنظيم الإرهابي الخبيثة التي لا تقل خطورة عن الذراع المسلحة، موضحًا أن التنظيم الدولي رصد ميزانية 1.8 مليار دولار لتمويل أذرعها الإعلامية ومنها الكتائب منذ عام 2014، ضمن خطته لاستهداف مصر.

ووفقًا لـ"عطا" فإن الكتائب الإلكترونية تبنت الدعاية لمظاهرات وهمية في مصر على مدار الساعات الماضية، بهدف حشد المصريين والدفع بهم إلى الشارع لأهداف تخدم مصالح التنظيم الإرهابي لإحداث حالة فوضى وإرباك الدولة المصرية.

وشهدت الكتائب الإلكترونية لتنظيم الإخوان الإرهابي عدة مراحل من التطور، حيث بدأت العمل عام 2011، مستغلة حالة الفوضى التي شهدتها البلاد، ثم تطور الأمر بعد أن تولى القيادي الإخواني أسامة ياسين، أحد أبرز قيادات التنظيم الخاص ومسؤول اللجان النوعية بالجماعة مهمة إدارتها في عام 2013 بغرض الدعاية لمحمد مرسي ضد الثورة الشعبية المطالبة بإسقاطه، وفضلا عن استخدامها بعد ثورة 30 يونيو/حزيران 2013.

ولم تقتصر الكتائب الإلكترونية على صفحات باسم الجماعة فقط، بل تطرق الأمر إلى إنشاء صفحات عامة بأسماء قيادات الجماعة متحدثة بلسانهم مثل صفحة محمد مرسي، وصفحة محمد بديع، وصفحة مهدي عاكف وغيرها.

وإضافة إلى ذلك، فهناك صفحات للتضامن مع أحد المعتقلين من الجماعة أو ضد أحكام الإعدام أو سجن أحد أفراد الجماعة، وهي صفحات تتضمن محتوى ضد الدولة، وتتضمن دعوات لتنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية مثل صفحات: ألتراس نهضاوي، وربعاوية، وشباب المطرية ضد الانقلاب وغيرها، والتحالف الثوري.

والنوع الثاني يسمى صفحات مجموعات العنف العشوائي، وتتضمن منشورات مجموعات العنف العشوائي، وتشمل ترويجًا لعمليات العنف التي قامت بها، ودعوات للمشاركة، ودعوات تحريضية على العنف، وتعرض طرقا لصنع القنابل واستراتيجيات العنف العشوائي، وبيانات ضباط شرطة وجيش مثل صفحات: مولوتوف، والعقاب الثوري، والإرهابي، وولع وغيرها.

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كما أن هناك صفحات فردية يقوم بإنشائها أحد أعضاء الجماعة أو المتعاطفين معها، وهي شديدة الانتشار، ويتباين محتواها بتباين القائم عليها، فمنها صفحات تدعو للعنف، وصفحات للنقد السياسي.

أذرع إرهابية

اعتمدت جماعة الإخوان على مجموعة من العناصر الفعالة للظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لدعم محتوى اللجان الإلكترونية، أبرزها أحمد المغير وعمرو القزاز، وكلاهما متهم بقضايا إرهاب بمصر، وركزا جهودهما خلال الفترة الماضية على نشر الشائعات والتحريض ضد الجيش والشرطة وحرق مؤسسات الدولة.

وظهر عمرو سلامة القزاز، نجل أحد قياديي الجماعة، بكثافة على مدار الأيام الماضية في إطار دعوات التنظيم الإرهابي للتظاهر، ونشر رسائل تحريضية ضد مؤسسات الدولة كعادته.

ويواجه القزاز الهارب إلى تركيا مجموعة تهم في مصر تتعلق بنشر الشائعات والتحريض على الدولة، وهو أحد مؤسسي شبكة رصد أبرز الأذرع الإعلامية للتنظيم الإرهابي.

صناعة الشائعة والترويج لها

وقال هشام البقلي، مدير وحدة الدراسات السياسية بمركز سلمان زايد، إن تنظيم الإخوان يتبع أسلوبا شيطانيا في نشر الشائعات والترويج لها من خلال إعلامه الإلكتروني، حيث يصنع مواد مفبركة بالكامل ثم تتولى اللجان الإلكترونية مهمة الترويج لها وإقناع الناس بها.

وتابع "البقلي" لـ"العين الإخبارية" أن بعض الشائعات تكون مرتبطة بأحداث جارية حيث يتم تزييف الحقائق وخداع المواطنين، وتضخيم المواقف كما حدث على مدار الساعات الماضية من محاولات الترويج لمظاهرات وهمية.

وقالت الدكتورة نعايم سعد زغلول مديرة الإعلام بمركز معلومات مجلس الوزراء المصري، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إنه "يتم التعامل مع الشائعات بشكل فوري، حيث يرصدها المركز ويقوم بالتواصل مع الجهة المختصة بها فورا، لاستيفاء المعلومات الصحيحة، ويتم صياغتها من مصدرها ونشرها على الفور من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الرسمية".

وتخوض مصر معركة شرسة لمواجهة الكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية على مدار السنوات الماضية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد في كلمته بمناسبة تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والاحتفال بثورة 23 يوليو 1952، أن الخطر الحقيقي الذي يمر بمصر والمنطقة هو خطر تفجير الدول من الداخل.

وأوضح الرئيس المصري أن "بث الشائعات والقيام بالأعمال الإرهابية والإحساس بالإحباط وفقدان الأمل، كل ذلك يهدف لتحريك الناس لتدمير أوطانهم".