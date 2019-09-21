الجيير: تنسيق على أعلى مستويات مع واشنطن بعد هجوم أرامكو

جدة - عمرو شويل أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن المملكة لديها خيارات عدة للرد على الهجوم على معملي أرامكو

وقال: “تنسيق على أعلى مستويات مع واشنطن بعد هجوم أرامكو”، مشيرًا غلى أن إيران تشن حربا على السعودية منذ ثورة الخميني.