الان تتابع الجيير: تنسيق على أعلى مستويات مع واشنطن بعد هجوم أرامكو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن المملكة لديها خيارات عدة للرد على الهجوم على معملي أرامكو
وقال: “تنسيق على أعلى مستويات مع واشنطن بعد هجوم أرامكو”، مشيرًا غلى أن إيران تشن حربا على السعودية منذ ثورة الخميني.
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