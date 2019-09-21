السترات الصفراء تعود إلى شوارع فرنسا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما أوصت السفارة السعودية لدى فرنسا المواطنين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس، قالت الشرطة الفرنسية إن مئات من أعضاء حركة «السترات الصفراء» تظاهروا في باريس أمس، مما أدى لاعتقال 90 شخصا على الأقل في العاصمة الفرنسية.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بالقرب من قصر الشانزليزيه، طبقا لما ذكرته قناة «بي. إف. إم. تي. في» التلفزيونية، ولا يسمح لمظاهرات في شارع باريسيان الشهير، حيث نشر أكثر من سبعة آلاف رجل شرطة.

ويتظاهر أعضاء حركة «السترات الصفراء» بسبب عدم المساواة الاجتماعية وسياسات الإصلاح الاقتصادي للرئيس الذي ينتمي إلى تيار الوسط، إيمانويل ماكرون منذ نوفمبر الماضي.