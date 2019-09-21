13 قتيلا ومصابا بمظاهرات ضد الوجود الإيراني في سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قتل اثنان في المظاهرات التي خرجت أمس الأول في ريف دير الزور، وأصيب 11 آخرون، إثر إطلاق قوات النظام السوري الرصاص الحي على المتظاهرين عند المنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية ومناطق نفوذ النظام على تخوم قرية الصالحية شمال دير الزور، وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وخرجت تظاهرة حاشدة في شمال المدينة، شارك فيها المئات من أبناء المنطقة وتوجهوا نحو أحد حواجز النظام مطالبين بخروج كل الميليشيات الإيرانية، وقوات النظام، وتمكنوا بعد مشادات من السيطرة عليه، حسبما أكد المرصد.
واقتحم المتظاهرون حاجز «كازية صقر» التابع لقوات النظام، وسيطروا عليه بعد انسحاب قوات النظام، ودارت مشادات كلامية بين عناصر الحاجز والمتظاهرين.
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