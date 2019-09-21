30 ناشطا مهددون بالإعدام في الأحواز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هدد قائد الحرس الثوري الإيراني في إقليم الأحواز، حسن شاهواربور، بإعدام عشرات المعتقلين السياسيين الأحوازيين بتهمة الضلوع في الهجوم على العرض العسكري الإيراني في سبتمبر من العام الماضي.

وأكد وفقا لوكالة أنباء «شبستان» المقربة من الحرس الثوري، أن عددا من المعتقلين في أعقاب الهجوم على العرض العسكري في 22 سبتمبر 2018 في الأحواز سيعدمون قريبا.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الأحوازية بأن المعتقلين المهددين بالإعدام الوشيك هم 30 ناشطا أجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب.