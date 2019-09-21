السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
أقر إمام مدينة مشهد آية الله أحمد علم الهدى، في خطبة صلاة الجمعة أمس الأول بأن مساحة إيران أكبر من حدودها «الجغرافية»، في إشارة إلى أذرعها من الميليشيات الإيرانية التي تدعمها طهران.
واعتبر إمام ثاني أكبر المدن الإيرانية التي تقع في شمال شرق إيران أن كل الفصائل المسلحة التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط هي «جزء من إيران».
كانت هذه تفاصيل خبر إمام مشهد: الحوثي وحزب الله والحشد.. إيرانيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.