إمام مشهد: الحوثي وحزب الله والحشد.. إيرانيون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أقر إمام مدينة مشهد آية الله أحمد علم الهدى، في خطبة صلاة الجمعة أمس الأول بأن مساحة إيران أكبر من حدودها «الجغرافية»، في إشارة إلى أذرعها من الميليشيات الإيرانية التي تدعمها طهران.

واعتبر إمام ثاني أكبر المدن الإيرانية التي تقع في شمال شرق إيران أن كل الفصائل المسلحة التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط هي «جزء من إيران».