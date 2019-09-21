الإماراتيون بالخارج يشاركون في انتخابات البرلمان للمرة الأولى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوظبي

تبدأ اليوم عمليات تصويت الناخبين الإماراتيين بالخارج، لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي «البرلمان» في دورته الرابعة، وهي المرة الأولى التي يتاح فيها للإماراتيين بالخارج التصويت في الانتخابات.

ومن المقرر أن تستقبل سفارات الإمارات وقنصلياتها ومقار البعثات الدبلوماسية حول العالم أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين بالخارج للإدلاء بأصواتهم.

وتستمر عملية التصويت بالخارج يومين في 118 مركزا انتخابيا، أعدتها اللجنة الوطنية للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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وقال عبدالرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إن فتح باب التصويت خارج الدولة يهدف إلى ضمان المشاركة الأوسع في العملية الانتخابية، من خلال تمكين مختلف أعضاء الهيئات الانتخابية، بمن فيهم المتواجدون خارج الدولة للعمل أو الدراسة أو أي مهام أخرى، من المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وممارسة حقهم الانتخابي، لاختيار ممثلين عنهم يحملون قضاياهم واحتياجاتهم إلى أروقة المجلس.

وذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات تعاونت مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لإعداد مراكز التصويت المنتشرة حول العالم، وضمان شفافية ونزاهة ودقة العملية الانتخابية وسيرها بسلاسة وانتظام وفق أفضل المعايير.

وأكد أن اللجنة الوطنية للانتخابات قررت استثناء الناخب في الخارج من إبراز بطاقة الهوية الأصلية والاكتفاء بصورة البطاقة وإبراز جواز السفر أو أي وثيقة رسمية تحتوي على صورة الناخب، وذلك ضمن السعي لتسهيل عملية التصويت خارج الدولة على الطلبة والمرضى والمسافرين في الخارج.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات بالإمارات في الخامس من أكتوبر المقبل، ويتنافس فيها 495 مرشحا، ويجري في اليوم نفسه إعلان نتائج الفرز، بينما يكون اعتماد القائمة النهائية للفائزين في الـ 13 من الشهر نفسه.