الإمارات لقطر: وفروا أموال الإرهاب لمواطنيكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من النظام القطري وضع حد لبرامج وخطاب التحريض على الكراهية في وسائل الإعلام الوطنية، الأمر الذي يسبب تهديدا لأمن دول المنطقة بما فيها الدوحة نفسها.

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وقالت ممثلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمام مجلس حقوق الإنسان أميرة العامري «إن دولة الإمارات أخذت علما بالاستنتاجات التي توصل إليها الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وهي تود في هذا السياق أن تحث قطر مجددا على إيلاء الأهمية والعناية اللازمتين لمجموعة التوصيات التي أخذت قطر بها علما وعددها 92، ومن بينها التوصيات المقدمة من دولة الإمارات والمتعلقة بالأعمال غير القانونية التي تقوم بها قطر في إيواء ودعم الجماعات الإرهابية، باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان».

وأعربت عن أملها بأن تخصص قطر المساعدات التي تنفقها لتمويل الإرهاب في تلبية احتياجات مواطنيها الذين بحسب النظام القطري يشكون آثارا سلبية بسبب أزمة كانت قطر هي المتسبب الرئيس فيها، داعية قطر إلى العمل على مراجعة ممارساتها وأنشطتها وتشريعاتها الوطنية ذات الصلة بمسائل الإرهاب.

وأكدت العامري في ختام كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان أن دولة الإمارات تأمل في أن تستمع قطر إلى نداءات الاستغاثة التي أطلقها الآلاف من آل غفران الذين تم تجريدهم من جنسيتهم، وأن تتوقف عن طرد بعض القبائل بمن فيهم الأطفال، دون مراعاة أدنى معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.